  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:46:45 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik49.980.000.0001,24
Koç Holding49.551.447.8971,14
Ford Otosan43.442.658.0009,10
Bim Mağazalar42.716.520.0007,95
Enka İnşaat40.768.000.0000,83
ASELSAN40.743.600.0002,52
Garanti Bankası40.572.000.0000,67
Turkcell34.298.000.0001,69
Akbank33.124.000.0000,56
İş Bankası (C)30.059.799.6000,46
Türk Telekom28.420.000.0002,65
İskenderun Demir Çelik27.753.000.0001,27
Tüpraş26.243.932.1602,72
Yapı ve Kredi Bankası25.847.976.9290,55
Şişe Cam22.453.359.0321,03
Sabancı Holding21.771.109.9440,60
Arçelik21.339.496.7141,68
Vakıflar Bankası17.926.807.2290,41
Türk Hava Yolları17.319.000.0000,39
Gübre Fabrikaları16.492.920.00029,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’cü köpekler kudurdu
Siyaset

FETÖ’cü köpekler kudurdu

Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını..
Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor
Siyaset

Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor

Optimar Araştırma'nın son anket sonuçlarını gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay