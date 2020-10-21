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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:29:44 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 693 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.291.480.000 8,38
ASELSAN 41.496.000.000 2,77
Enka İnşaat 40.600.000.000 0,93
Koç Holding 39.458.573.658 0,97
Turkcell 37.818.000.000 1,94
Ford Otosan 34.196.179.500 8,24
Ereğli Demir Çelik 34.125.000.000 0,96
Garanti Bankası 31.668.000.000 0,55
Akbank 28.340.000.000 0,49
Türk Telekom 27.580.000.000 2,58
İş Bankası (C) 26.189.825.400 0,41
İskenderun Demir Çelik 22.881.000.000 1,18
Şişe Cam 21.534.394.815 1,41
Yapı ve Kredi Bankası 20.357.393.594 0,46
Tüpraş 20.233.871.360 2,00
Arçelik 18.987.962.561 1,77
Sabancı Holding 17.894.342.475 0,52
Vakıflar Bankası 17.028.514.056 0,39
Türk Hava Yolları 14.572.800.000 0,36
Sasa Polyester 14.018.700.000 5,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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