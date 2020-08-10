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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:43:31 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 396 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 41.108.400.000 2,85
Bim Mağazalar 39.285.840.000 8,40
Koç Holding 37.277.701.335 0,93
Enka İnşaat 35.952.000.000 0,90
Turkcell 32.802.000.000 1,76
Ereğli Demir Çelik 29.540.000.000 0,83
Ford Otosan 28.757.074.500 6,93
Garanti Bankası 27.594.000.000 0,47
Akbank 24.752.000.000 0,43
Türk Telekom 24.605.000.000 2,47
İş Bankası (C) 21.554.856.300 0,34
İskenderun Demir Çelik 19.604.000.000 1,01
Tüpraş 19.056.901.120 1,80
Yapı ve Kredi Bankası 17.231.984.619 0,39
Vakıflar Bankası 16.013.052.209 0,48
Sabancı Holding 15.955.958.740 0,49
Arçelik 14.730.874.869 1,37
Türk Hava Yolları 14.572.800.000 0,35
Şişe Cam 13.387.500.000 0,88
Koza Altın 12.924.375.000 1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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