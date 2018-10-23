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Borsa, piyasaya düşüşle başladı

Borsada BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 azalışla 94.080,42 puandan başladı.

23 Ekim 2018 Salı 10:44
Borsa, piyasaya düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, 601,29 puan ve yüzde 0,64 düşüşle 94.080,42 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile ulaştırma oldu. 

Dün döviz kurlarındaki değer kazançları ve Avrupa borsalarındaki gerilemelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü, gördüğü en düşük seviye olan 94.681,70 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Richmond Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün ardından konuyla ilgili haber ve açıklamaların gündemi meşgul etmeye devam ettiğini kaydeden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapması beklenen açıklamaların da yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:44
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