Borsa İstanbul'la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, geçen hafta çarşamba günü işlemlerin durdurulduğu ve yarın açılması planlanan Borsa İstanbul ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Güngör, yazısında BIST'ın açılış tarihinin ertelenebileceği yönündeki iddialara rağmen borsanın yarın açılacağını belirterek "Şunu net söyleyeyim. Uzatma yok" ifadelerini kullandı.

Açılış seansından önce Borsa İstanbul'da "yatırımcıyı koruyacak" birtakım önlemler alınacağını yazan Güngör, yazısında şu önlemlere değindi:

◦"Türkiye Varlık Fonu piyasa yapıcısı olarak kendi ortaklığı olduğu şirket hisselerinde geri alım kararı açıklayacak. Bunun için destekleme ve istikrar fonu güçlendiriliyor.

◦BİST'teki şirketlere geri alım kararları için muafiyetler gelecek, stopaj sıfırlanacak.

◦Portföy yönetim şirketleri ve BES'teki hisse senedi tutarı toplam portföyün yüzde 30'una çekilecek.

◦Borsa kapalı olduğu için kredili işlem durumundaki hesaplarda temerrüt faizi işliyor. Aracı kurumların bu faizi silmesi ya da düşük bir orana çekmesi konusu da gündemde.

◦Afet bölgesindeki yatırımcıların mağduriyetinin karşılanması için Borsa yönetiminin başından bu yana çalıştığını biliyorum. Orada da bireysel yatırımcılar için bir karar gelebilir."

Dilek Güngör, yazısında, "Bence, şirketlerin 2022 dağıtılabilir kârları da hisse geri alımlarında kullanılmalı. Vadeli ve spot piyasada eşanlı açığa satış yasaklanmalı. Ayrıca spot piyasada açığa satış da 3 ay süreyle yasak olmalı. Robotlara geçici süre ile kısıtlamalar getirilmeli. Ve hukuki altyapıya ters olsa da pazartesi ve salı günkü işlemler iptal edilmeli. Belki de en önemlisi... SPK deprem öncesi ve sonrasındaki üç günlük işlemleri inceleyip, kamuoyunun vicdanını rahatlatmalı!" ifadelerini kullandı.