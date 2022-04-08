Borsa İstanbul’dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı

Küresel bazda ‘şahinleşen’ merkez bankaları ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği risklere rağmen Borsa İstanbul, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Cazibesini korudu

Analistler, söz konusu yükselişte şirketlerin 2021’in dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamasının ana unsurlardan biri olduğunu belirttiler. Dolar bazlı hala tarihi ucuz seviyelerde olan BIST 100 endeksinin cazibesini koruduğunu ifade ettiler.

Yeni rekor

BIST 100 endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20.22 yükselerek 2 bin 233.30 puana çıktı. Söz konusu değer kazancı, 2012’nin ilk çeyreğinden bu yana en güçlü ilk çeyrek performansına işaret etti.

2019’dan bu yana ilk kez üst üste üç çeyreği artışla tamamlayan endeks, martta haftalık kapanış rekoru da kırdı.

Pozitif ayrıştı

İlk çeyrekte gelişmiş ülke pay piyasalarına bakıldığında sadece İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 2’ye yakın artarken; Almanya borsası yüzde 9’dan ve Fransa borsası yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yerel para birimi bazında gelişmiş ülke pay piyasalarının neredeyse tamamından pozitif ayrıştı. Endeks, dolar bazında yüzde 9.83 getiri sağladı.

Başarılı grafik

Yılın ilk çeyreğinde dolar bazında Brezilya’da Bovespa endeksi yüzde 34.8, Güney Afrika’da Top 40 endeksi yüzde 11.6, Suudi Arabistan’da Saseidx endeksi yüzde 16.2 ve Şili’de Ipsa endeksi yüzde 24.5 kâr ettirdi. Meksika’da Mexbol endeksi dolar bazlı yüzde 9.3 prim yaparken, Çin’de Şanghay endeksi yüzde 18.4 zarar ettirdi. BIST 100 endeksi, 2022 başından bu yana çoğunlukla gerileyen gelişmiş ülke pay piyasalarından daha iyi bir grafik ortaya koydu.

Ulaştırma kazandırdı

Sektör bazlı bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıran yüzde 49.48’le ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8.84’le sigortacılık oldu.

İlk 3 ayda BIST 100’de işlem gören şirketlerin 82’si kâr, 17’si ise zarar ettirdi.

Olumlu noktadayız

Stratejistler, “2022 başına göre çok daha olumlu bir noktada olduğumuzu söylememiz mümkün” dediler. Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, şunları dile getirdiler: “Yabancı yatırımcılara yönelik güven ortamını sağlayabilecek güçlü söylemler geliştirebilirsek bu süreçten oldukça pozitif bir kazanımla çıkabileceğini düşünüyoruz. Bunun kısa vadede tüm TL varlıklara yansımasını özellikle enflasyonist ortamda ve kur tarafında göremesek de BIST 100 cephesinde karşılığını fazlasıyla bulacağı kanısındayız. Mayıs, haziran aylarındaki volatil süreci atlattıktan sonra gelebilecek ekonomik adımlarla birlikte eğer yabancı yatırımcıya bu güveni sağlayabilirsek, şu anda defter değerlerinin yarısından değer gören şirketlerin en azından defter değerlerine çıkmalarıyla birlikte BIST 100 endeksinin hem TL bazında yeni zirvelere yelken açabileceğini hem de bir noktadan itibaren dolar bazında yatırımcılara önemli getiri sağlama potansiyeli barındırdığına inanıyoruz.”