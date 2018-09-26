Borsa İstanbul'dan arızaya ilişkin açıklama
Borsa İstanbul AŞ, BISTECH yayın modülünde yaşanan problemin çözümüne ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.26 Eylül 2018 Çarşamba 12:21
Borsa İstanbul AŞ, BISTECH yayın modülünde yaşanan problemin çözümüne ilişkin çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "BISTECH yayın modülünde yaşanan problemin çözümüne ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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