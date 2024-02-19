Borsa İstanbul en yakın rakibine fark attı!

Bu yıl yüzde 24 değer artışı yaşayan Borsa İstanbul, bu performansı ile en yakın rakibi Mısır Borsası’na 7 puan fark atarak yılbaşından bu yana en çok artan borsa oldu.

Borsa İstanbul'da hisse senedi alımları artarken BIST 100 Endeksi'nin değeri yüzde 24'e kadar yükseldi. Bu performansla Borsa İstanbul, Mısır Borsası'nı 7 puan farkla geride bırakarak en çok artan borsa oldu. Yabancı yatırımcıların ilgisi ve faiz artırım süreçlerinin sona ermesi bu başarıda etkili oldu. Ancak, yabancıların tam olarak muslukları açmadığı ve dikkatli davrandığı belirtiliyor. Küresel olarak, Japonya ve Arjantin gibi ülkelerde de borsaların iyi performans gösterdiği görülüyor. ABD'de Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi, küresel borsalara olumlu yansıyor. Borsa İstanbul'da ise teknik açıdan önemli seviyelerin izlendiği ve endeksin 9 bin 240 puanın üzerinde kalıp kalamayacağının önemli olduğu vurgulanıyor.

Dünya'dan Ufuk Korcan'ın haberine göre endekste yılbaşından bu yana yaşanan yüzde 23.83’lük yükseliş tam olarak tüm hisselere yansımasa da alımların genele yayıldığı görülüyor.

Yabancı yatırımcılar ise Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistik verilerine göre, 3 Kasım haftasından bu yana sadece yılın ilk haftası satıcı konumundaydı. Söz konusu dönemde yabancıların net hisse senedi alımları 2.2 milyar dolara ulaştı.

Küresel borsaların yılbaşından bu yana performansına bakıldığı BIST 100 Endeksi yüzde 24’e yakın yükselişi ile en yakın takipçisi olan Mısır Borsası’na 7 puan fark atmış durumda.

Aşırı gevşek para politikasının sürdürüleceğine ilişkin beklentilerin kuvvetlendiği Japonya'da Nikkei Endeksi de yıla hızlı başladı ve tarihi zirvelerine ulaştı.

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Arjantin’de de Merval Endeksi son günlerde düşüş eğiliminde olsa da yılbaşından bu yana yüzde 15’e yakın değer artışı yaşadı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler ABD borsalarına dolayısıyla küresel borsalara olumlu yansıyor.

Çin Borsası ise kötü bir performans sergiliyor.

Borsa İstanbul’da 9 bin 370 puan kritik seviye

BIST 100 Endeksi’nde günlük bazdaki grafikte 8 bin 162 puanın üzerine çıkmasıyla yakalanan rahatlama endeksi tarihi zirvelerine taşıdı.

Endeks için 9 bin 370 puan kritik bir direnç seviyesi olarak görülüyor.

Bu noktanın geçilmesi borsada yükseliş hareketinin devamını sağlayabilir ve 9 bin 500 puanı gündeme getirir. Aşağıda ise 9 bin puan ve 8890 puan seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin altına inilmesi halinde aynı zamanda trend desteği olan 8 bin 400-8 bin 500 puan seviyeleri gündeme gelebilir.