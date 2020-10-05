Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 5,76 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.150,79 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,52 arttı. Sektör endeksleri arasında en kârlı yüzde 1.54 madencilik, tek kaybeden yüzde 1.59 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1,145,03 puandan tamamladı. Haftalık görünümde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre yüzde 1,86 artarak 4. haftada pozitif trendini üst üste sürdürdü.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haber akışının küresel risk iştahını desteklediğini, ancak Avrupa'da artan vakalara karşı önlemlerin artacağı bilgisinin bölgesel olarak risk iştahını görece azaltmıştır.

Bugün ülkedeki enflasyonun ve dünya çapında açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin yurtdışında öne çıktığını belirten analistler, jeopolitik gelişmelerin ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.120'nin kısa vadeli görünüm için önemli bir destek olduğunu ve 1.155 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentileri ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye yükseleceği hesaplanıyor. TÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 arttı.