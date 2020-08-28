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Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:10:50 -
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 1.110,42 puana çıktı.

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,49 puan artarak 1.110,42 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,55 ile ticaret oldu.

Analistler, Jackson Hole toplantısından gelecek haberler ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni enflasyon hedeflemesi ile ilgili tartışma ve analizlerin de bir süre daha takip edileceğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de kişisel gelir, dış ticaret dengesi, tüketici güven endeksi gibi yoğun veri akışının bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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