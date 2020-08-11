  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:11:30 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 değer kazanarak 1.101,93 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,41 puan artarak 1.101,93 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,92 ve holding endeksi yüzde 2,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile KOBİ sanayi oldu.

Analistler, öğleden sonrası için ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ABD başta olmak üzere yeni teşvik beklentilerinin artmasıyla dünya borsalarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek,1.102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!
Gündem

Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik çar..
Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzonspor şoku
Spor

Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzonspor şoku

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan sekiz başkan, harcama limiti üzerine bir toplantı yaptı. Fenerbahçe'nin ana para ö..
Türkiye'den Ermenistan'a tokat niteliğinde Sevr cevabı
Gündem

Türkiye'den Ermenistan'a tokat niteliğinde Sevr cevabı

Sevr Anlaşması'nın 100. yılında Ermenistan'ın anlaşmayı gündeme getirip tarihin kirli çöplüğünden çıkarma isteğine Dışişleri Bakanlığı sert ..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı