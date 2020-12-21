Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kaybederek 1.392,54 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,78 puan azalışla 1.392,54 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,80 ve holding endeksi yüzde 1,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,71 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin yeni haftada başta ulaştırma hisseleri olmak üzere pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.