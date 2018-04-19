Borsa, günün ilk yarısında düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 azalışla 111.855,64 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 243,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile gıda,içecek oldu.

Güne yatay başlayan ve 112.406,55 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günün ilk yarısında 111.600 sınırına kadar geriledi.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.000 puanın destek konumuna gelebileceğini bildiren analistler, endeksin 112.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sonraki hedeflerinin 113.400 ve 115.000 seviyeleri olacağını kaydetti.