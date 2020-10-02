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Ekonomi Borsa, günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:19:18 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.145,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası küresel ölçekte risk algısının arttığını belirterek, Borsa İstanbul'un ise dünya borsalarından pozitif ayrıştığını bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini ifade eden analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,86 olurken, tahminler yüzde 10,90-13,40 aralığında yer aldı.

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