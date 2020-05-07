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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:16:06 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybıyla 98.398,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile turizm oldu.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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