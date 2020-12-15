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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.394,42 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:19:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1.394,42 puana yükseldi ve bir önceki kapanışa göre 5,87 puan ve yüzde 0,42 yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,20 arttı. Sektör endeksleri arasında ticaret yüzde 0,74 ile en yüksek, en fazla düşüş ise yüzde 0,20 ile turizm oldu.

Dün açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşmasıyla rekor kırmaya devam eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 artışla 1.388,55 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks ayrıca gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.394,58 puana taşıdı.

Analistler, ABD'nin Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sistemleri satın alması nedeniyle bazı yaptırım kararlarının beklentiler doğrultusunda alındığını, bunun piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam için olumlu olduğunu duyurdu, şirketin yeni destek paketi aracılığıyla hisse senedi piyasasının analistlere aktarıldığını, ABD'de ekonomiyi destekleyen paketin, Brexit müzakereleri ve yeni tip koronavirüs ile ilgili haber akışını söyledi Avrupa'da gündemdeki yerini koruyan aşı odak noktası.

Analistler, yurt içi konut satış istatistiklerinin ve merkezi yönetim bütçe dengesinin bugün takip edileceğini, ABD sanayi üretim verilerinin yurtdışında takip edileceğini, BIST 100 endeksinin 1.340 puanlık destek pozisyonuna ulaştığını ve yukarıda ısrar etmesi durumunda 1.390 seviyesinde 1.440 direnç takip edilecek.

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