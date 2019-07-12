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Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,05’lik hafif yükselişle başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:17
Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,05’lik hafif yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,05’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 54,26 puanlık artışla 99 bin 460 puandan açıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:17
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