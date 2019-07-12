Borsa güne yatay başladı Borsa, güne yüzde 0,05’lik hafif yükselişle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,05’lik hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,05’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 54,26 puanlık artışla 99 bin 460 puandan açıldı.

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