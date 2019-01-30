0553 313 94 23

Borsa, güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 artışla 104.154,24 puana çıktı

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:02
Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kazancıyla 104.154,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 55,88 puan ve yüzde 0,05 artışla 104.154,24 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile inşaat oldu.

Dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500'ün kırılmasının ardından ivme kazanan yükselişi ile yüzde 2,77 değer kazanarak 104.098 puanla son 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu, Avrupa'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını kaydetti.

Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, Powell'ın son FOMC toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmalardaki "güvercin" söylemlerine devam edip etmeyeceğinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:02
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peugeot, Abdi İbrahim İlaç'ın tercihi oldu
    1. Peugeot, Abdi İbrahim İlaç'ın tercihi..
    2. Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı
    3. YDS başvuruları başladı
    4. İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın..
    5. Konkordato ilan eden tavukçuluk..
    6. Premier Lig'de Babel şov başladı
    7. Ordu'daki yeni stat inşaatı
    8. İran'da baraj kapaklarının açılması..
    9. Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü..
    10. TCMB'den döviz depo ihalesi
    11. Melih Gökçek son anket sonuçlarını..
    12. Pirince giderken bulgurdan olan CHP'li..
    13. Koalisyonun Deyrizor'a saldırısında 8..
    14. Ekonomik güven endeksi azaldı
    15. HDP'li isim kendisini avuttu: AK..
    16. Gram altın 225 lira seviyelerinde
    17. Çavuşoğlu AB dışişleri bakanlarıyla..
    18. Arda ve Berkay adliyede!
    19. Ekonomi alanında destek kanunu Resmi..
    20. Nurmagomedov ve McGregor'a men cezası
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!