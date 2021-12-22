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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,14 azalışla 1.832,54 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:29:00 -
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,48 puan ve yüzde 3,14 değer kaybederek 1.832,54 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 3,64 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran bulunmazken, en fazla kaybettiren yüzde 5,04 ile metal ana sanayi oldu.

Dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, iki kez devre keserken, günü de yüzde 7,99 değer kaybıyla 1.892,02 puandan kapattı.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki iki gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini belirten analistler, borsada yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

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