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Aktüel Borrell: "İslami terör diye bir ifade kullanılamaz"
Aktüel

Borrell: "İslami terör diye bir ifade kullanılamaz"

Akdeniz için Birlik 5. Bölgesel Formu sona erdi - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: - "Akdeniz'in kuzeyi güneyine nazaran 16 kat daha zengin ve bu azalmıyor, tam tersine artıyor. Birçok sorun da bundan kaynaklanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:07:42 -
Borrell: "İslami terör diye bir ifade kullanılamaz"

MADRİD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Terörist faaliyetleri İslam'dan ayırmak gerekiyor. 'İslami terör' diye bir ifade kullanılamaz." dedi.

İspanya'nın Barselona kentinde video konferans ile düzenlenen Akdeniz İçin Birlik (UpM) 5. Bölgesel Formu sonunda yapılan ortak basın toplantısında konuşan Borrell, terör faaliyetlerinin İslam dini ile isimlendirilmesine karşı çıktı.

Borrell, bir soru üzerine, "Terör saldırılarını yapanlar Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'da doğmuş kişilerdir. Nesilleri de Kuzey Afrika'dan değil, Kafkasya gibi dünyanın farklı yerlerinden geliyor. Fransa ve Avusturya'da son dönemde meydana gelen terör saldırılarında sebep sonuç ilişkisi aranmamalıdır. Akdeniz'deki sosyo-ekonomik farklılıklarla bağlantılı bir konu değildir." ifadelerini kullandı.

"İslam bir dindir ve terörizmle hiçbir alakası yoktur." diyen Borrell, "Terörist faaliyetleri İslam'dan ayırmak gerekiyor. 'İslami terör' diye bir ifade kullanılamaz." diye konuştu.

Diğer yandan Akdeniz'in kuzeyi ile güneyi arasındaki sosyo-ekonomik farkın arttığına dikkati çeken AB Yüksek Temsilcisi, "Akdeniz'in kuzeyi güneyine nazaran 16 kat daha zengin ve bu azalmıyor, tam tersine artıyor. Birçok sorun da bundan kaynaklanıyor." dedi.

UpM'nin organize ettiği forumun "Akdeniz'deki mevcut sorunlara çözüm bulmak için değil, Akdeniz ülkelerinin yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik projeler yaratmak için olduğunu" vurgulayan Borrell, şöyle devam etti:

"Elimizde sihirli bir değnek yok ve yapacak çok şey var. Olsa 25 yılda zaten yapardık. İlişkilerimizi güçlendirecek bir planı kısa zamanda açıklayacağız. Ama kimse mucize olacak bir planı beklemesin. Pandemi ile birlikte Akdeniz için bazı fırsatlar da çıktı. Avrupa, endüstrisi ve ilaç sanayisi gibi dalları daha yakınında bulmak istiyor. Dün stratejik olmayan bazı ürünler bugün daha önemli. Akdeniz'de çözüm sadece kuzeyin güneye yardımıyla olmaz, ticari ilişkileri de güçlendirmek gerekiyor."

Borrell, "AB, Türkiye'ye yaptırım kararı alacak mı?" şeklindeki bir soruya ise "Buna cevap veremem. Gelecek AB Konseyi toplantısını beklememiz gerekecek. AB'nin alacağı kararı önceden açıklayamam." yanıtını verdi.

Öte yandan UpM toplantısı sırasında Kovid-19 ile ortak mücadele konusunun da gündeme geldiği ve bazı AB ülkelerinin fazla aşılarını kendilerine yakın olan, daha fakir ülkelere vermeyi vadettiği bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "İspanya, tüm vatandaşlarını aşılamak için fazla miktarda aşı satın aldığından, buna en çok ihtiyaç duyabilecek, komşu ülkelerden başlayarak diğer ülkelere tahsis edeceğimiz bir miktara sahip olacaktır." dedi.


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