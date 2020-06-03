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Aktüel

Bornova kınalı bamyası tescil yolunda

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:58:21 -
Bornova kınalı bamyası tescil yolunda

İZMİR (AA) - Tescil başvurusu yapılan "Bornova kınalı bamyası", Türk Patent ve Marka Kurumunda 3 aylık askı sürecine girdi.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Bornova kınalı bamyası için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla yapılan başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan değerlendirmenin ardından Türk Patent ve Marka Kurumunda askıya çıktı.

Ürünün, üç aylık askı sürecinin ardından Bornovalı kınalı bamyası olarak tescil edilmesi bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, coğrafi işaretli ürünlerin, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerin korunmasının dışında tüketiciler tarafından daha fazla talep edildiğini, üreticilere de pazarlama konusunda büyük avantajlar sağladığını vurguladı.

Söz konusu ürünün tescil edildikten sonra Bornova kınalı bamyası olarak anılacağına aktaran İduğ, şunları kaydetti:

"İlçeye özgü tarım ürünlerimize sahip çıkıyoruz. Pınarbaşı'ndaki 1 dönümlük arazide tohumluk bamya yetiştiriyoruz. Yaz sonunda hasadına başlanacak bamya tohumlarını yerel üreticiye ücretsiz dağıtacağız. Bu girişimimizin ardından Bornova misket üzümünü de tescil ettirmek için çalışmaya başladık."

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