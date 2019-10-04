Boris Johnson'dan ırkçı hareket: Siyahilerin elini sıkmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti Konferansı'nda iki siyahi üyenin elini sıkmaması büyük tepki çekti. Geçtiğimiz haftalarda Müslüman kadınlar hakkında sarfettiği sözleri nedeniyle sert bir dille eleştirilen Johnson skandallar silsilesine bir yenisini daha ekledi.

Tepki yağdı

İngiltere'nin gaflarıyla ünlü Başbakanı Boris Johnson katıldığı bir konferansta siyahilerin elini sıkmadı. Kullandığı ırkçı ifadelerle sık sık gündeme gelen Johnson'un bu hareketine tepki yağdı.

Yaptığı konuşmadan çok sahne önündeki yürüyüşü konuşulan Johnson'un konuşma öncesinde sahne önünde partililerin elini sıkarken siyahi vatandaşları es geçtiği görüldü. Görüntülere Twitter'dan tepki yağdı.

Bir İngiliz vatandaşı yazdığı tweette "Görünüşe göre Boris Johnson siyah adamların elini sıkmaktan hoşlanmıyor. Geçmişte provakatif bir şey söylemediği iyi oldu yoksa insanlar onun ırkçı olduğunu düşünüyor olacaktı. Bekleyin bir dakika..." ifadelerini kullandı.

İlk gafı değil

İngiltere Başbakanı gaflarıyla sık sık gündeme geliyor. Johson daha önce de bir konuşmasında Müslüman kadınlara yönelik çirkin benzetmelerde bulunmuş "Peçeli kadınlar banka soyguncusu ve posta kutusuna benziyor" demişti.

Skandal sözler

Johnson'ın Roma İmparatorluğu'ndan bahsettiği "The Dream of Rome" (Roma Rüyası) isimli kitabının bazı basımlarında bulunan ek bölümde "İslam bir sebepten dolayı Müslüman ülkelerde gelişimi engelledi" ifadeleri yer alıyor.

Johnson’ın ilk ve son olmayan cinsiyetçi söylemlerinden biri Malezyalı kadınlara yönelikti. Malezya Başbakanı’nın kadınların eğitiminde gelişme kaydettiklerini anlattığı konuşmasını bölen Johnson, kadın öğrencilerin evlenecek birini bulmaları gerektiğini söyledi.