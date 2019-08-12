0553 313 94 23

Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve Hong Kong'un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu ele aldı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:46
Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Johnson’ın, bugün İngiliz yetkililer ile Bolton arasında Londra’da yapılan bir toplantıya katıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, toplantıda İran ile Hürmüz Körfezinde yaşanan gerilim, Hong Kong’daki gelişmeler ile İngiltere’nin 5G altyapısı konuları ele alındı.

Toplantıda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) ardından iki ülkenin ticari ilişkilerinin alacağı şekil ile İngiltere’nin ABD ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapma kararlılığı da gündeme geldi.

Öte yandan Johnson’ın ABD Başkanı Donald Trump ile de bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

- İran ile gerilim

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

- 5G krizi

İngiltere'nin 5G altyapısında Çin'in Huawei şirketinin rol almasına yönelik planların basına yansıması İngiltere ile ABD arasında gerilime yol açmıştı. Dönemin Başbakanı Theresa May, bu konuda basına bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın istifasını istemişti.

Williamson, Johnson'ın Başbakan olmasıyla yeniden kabineye alınarak Eğitim Bakanlığına getirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:46
  1. ABD
  2. Boris Johnson
  3. Çin
  4. Donald Trump
  5. İngiltere
  6. iran
  7. John Bolton

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    1. Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    2. Canan Karatay: Bol bol yiyin
    3. Arjantin'de ön seçim sonuçları..
    4. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    5. Zanka ile tedavi süreçleri devam eden..
    6. Andy Murray mağlubiyetle döndü
    7. Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
    8. Kaçan kurbanlık dana markete girdi
    9. Kuveyt Meclis Başkanı'ndan İsrail'e..
    10. Galatasaray’dan futbolu bırakan Wesley..
    11. Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır..
    12. Göçmenlere yeşil kartı zorlaştıran..
    13. Valencia, Mangala'yı kadrosuna kattı
    14. Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı:..
    15. Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Şu..
    16. Aşkale’de cemevi açıldı
    17. Lekima tayfunu Çin’i vurmaya devam..
    18. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    19. Pedro Martins: "Başakşehir çok..
    20. Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
    21. Paniğe kapıldı ters şeritten gitti
    22. Denizlispor, Modou Barrow’u kiralık..
    23. Pakistan Hindistan'ın Cammu Keşmir'de..
    24. Dünya Plaj Güreşi Dünya Şampiyonu..
    25. Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni..
    26. Marmara Adalar Belediye Başkanı..
    27. M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
    28. Mersin’de ‘Roman Çocuk Festivali’
    29. Dünyayı ayağa kaldıran gelişme!..
    30. Burhaniye’de otomobil takla attı: 3..
    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği
    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    Teröristlere darbe! Etkisiz hale getirildiler
    Teröristlere darbe! Etkisiz hale getirildiler

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?
    Türkiye'nin kararlı ve dirençli tutumu algıları yıktı
    Türkiye'nin kararlı ve dirençli tutumu algıları yıktı