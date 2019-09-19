0553 313 94 23

Börek tadında 3 malzemeli omlet tarifi

Şarküteriden sıkılan ve sabah kahvaltılarında alternatif arayanlar bu tarife bakabilir. kokusuyla iştah açan bir tarifi sizler için derledik. Omlet malzemeleri nelerdir? Börek tadında omlet nasıl yapılır? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 10:48
Börek tadında 3 malzemeli omlet tarifi

Şarküteriden sıkılan ve sabah kahvaltılarında alternatif arayanlar bu tarife bakabilir. kokusuyla iştah açan bir tarifi sizler için derledik. Omlet malzemeleri nelerdir? Börek tadında omlet nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sabah kahvaltılarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet. Tadı ve dokusuyla vazgeçeyeceğiniz bu tarifi hemen denemelisiniz! 

Malzemeler

  • Yumurta
  • Kabartma tozu
  • Kaşar
  • Süt
  • Tuz ve baharat 

Kahvaltılık domates sos nasıl yapılır? Sirkeli domates turşusu nasıl yapılır?

Yapılışı

Geniş bir kap içerisine yumurtaları kırın.

Sonrasında içerisine bir miktar kabartma tozu ve süt ekleyip karıştırın.

Daha sonra içerisine tuz ve baharatları da ekleyin.

Omlet tavasına biraz margarin ekleyin.

Yumurtayı tavaya dökün.

Biraz piştikten sonra üzerine kaşar peyniri serpiştirin.

İçerisine isterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Katlayıp iki taraflı pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:48
  1. Börek tadında 3 malzemeli omlet tarifi
  2. börek omlet
  3. omlet tarifi
  4. omlet nasıl yapılır
  5. sabah kahvaltısına alternatif
  6. unlu omlet malzemeleri
  7. omlet malzemeleri
  8. kaşarlı omlet tarifi
  9. kaşarlı maydanozlu omlet
  10. maydanozlu yumurta salatası
  11. biberli kaşarlı omlet
  12. yeşil biberli omlet
  13. sebzeli omlet
  14. kaşarlı sucuklu omlet
  15. omlet çeşitleri
  16. kaşarlı omlet nasıl yapılır
  17. börek gibi omlet nasıl yapılır
  18. patatesli omlet nasıl yapılır
  19. Omlet nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?
  20. börek gibi omlet
  21. pırasalı omlet tarifi
  22. börek tadında krep
  23. kahvaltılık sebzeli krep tarifi
  24. kahvaltılık tarifler
  25. kahvaltılık tarifleri
  26. kahvaltılık tarifler alternatifler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş Ortaklığı
    1. Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş..
    2. Tendon yaralanması nasıl tedavi..
    3. “Deveye diken, insana öpen..
    4. E-ihracatla büyüyor! 2023 hedefi 1..
    5. Tendon yaralanması nedir? Tendon..
    6. Trabzonspor’dan taraftarlarına uyarı!
    7. Tokat'ta feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
    8. Akıncı ekimde göklerde
    9. ALES/3 başvuru ücreti hangi bankaya..
    10. Umut veren gelişme: Satışlar canlanıyor
    11. ASELSAN’dan büyük görevlere “küçük..
    12. AK Parti'den flaş adım! Başkanlar..
    13. Emine Bulut’un adı kütüphanede..
    14. TEKNOFEST İstanbul heyecanı sürüyor
    15. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 2..
    16. Milli teknoloji hamlesine bir katkı da..
    17. Düğünde leblebi kavgası! 2 gözaltı
    18. Börek tadında 3 malzemeli omlet tarifi
    19. Haçhapuri pidesi nasıl yapılır?..
    20. İran ile ticaret hacmi 30 milyar..
    21. Volkswagen'in kararı Bulgarları..
    22. TÜBİTAK duyurdu! Personel alınacak
    23. İzmir'de korkutan deprem
    24. Türkiye küresel ölçekte 23 ürün..
    25. Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
    26. ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM..
    27. ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?
    28. Düğün magandaları E-5’te trafiği..
    29. ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?
    30. Valilik ve Meteoroloji gün vererek..
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!