Börek tadında 3 malzemeli omlet tarifi
Şarküteriden sıkılan ve sabah kahvaltılarında alternatif arayanlar bu tarife bakabilir. kokusuyla iştah açan bir tarifi sizler için derledik. Omlet malzemeleri nelerdir? Börek tadında omlet nasıl yapılır? İşte detaylar...19 Eylül 2019 Perşembe 10:48
Şarküteriden sıkılan ve sabah kahvaltılarında alternatif arayanlar bu tarife bakabilir. kokusuyla iştah açan bir tarifi sizler için derledik. Omlet malzemeleri nelerdir? Börek tadında omlet nasıl yapılır? İşte detaylar...
Sabah kahvaltılarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet. Tadı ve dokusuyla vazgeçeyeceğiniz bu tarifi hemen denemelisiniz!
Malzemeler
- Yumurta
- Kabartma tozu
- Kaşar
- Süt
- Tuz ve baharat
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Yapılışı
Geniş bir kap içerisine yumurtaları kırın.
Sonrasında içerisine bir miktar kabartma tozu ve süt ekleyip karıştırın.
Daha sonra içerisine tuz ve baharatları da ekleyin.
Omlet tavasına biraz margarin ekleyin.
Yumurtayı tavaya dökün.
Biraz piştikten sonra üzerine kaşar peyniri serpiştirin.
İçerisine isterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Katlayıp iki taraflı pişirin.
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