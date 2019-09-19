Börek tadında 3 malzemeli omlet tarifi

Şarküteriden sıkılan ve sabah kahvaltılarında alternatif arayanlar bu tarife bakabilir. kokusuyla iştah açan bir tarifi sizler için derledik. Omlet malzemeleri nelerdir? Börek tadında omlet nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sabah kahvaltılarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet. Tadı ve dokusuyla vazgeçeyeceğiniz bu tarifi hemen denemelisiniz!

Malzemeler

Yumurta

Kabartma tozu

Kaşar

Süt

Tuz ve baharat

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Yapılışı

Geniş bir kap içerisine yumurtaları kırın.

Sonrasında içerisine bir miktar kabartma tozu ve süt ekleyip karıştırın.

Daha sonra içerisine tuz ve baharatları da ekleyin.

Omlet tavasına biraz margarin ekleyin.

Yumurtayı tavaya dökün.

Biraz piştikten sonra üzerine kaşar peyniri serpiştirin.

İçerisine isterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Katlayıp iki taraflı pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...