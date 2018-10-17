THY- Euroleague
0553 313 94 23

Böreğin üzerine sürecek yumurta yoksa...

İşinize yarayacak pratik bilgileri sizler için derledik...

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:24
Böreğin üzerine sürecek yumurta yoksa...

● Böreklerin kızarması için üzerine yumurta sürülür. Tamam. Ya evde yumurta kalmamışsa?! Biraz yoğurdu bir yemek kaşığı yağla karıştırıp sürün, güzel bir renk oluştuğunu göreceksiniz.

● Pastaların daha gevrek olması için, tatlı veya tuzlu fark etmez, hamurun içine bir çay kaşığı tuz atın.

● Tuzu naylon poşetinden çıkartıp, koyu renkli cam kavanozda serin bir ortamda saklayın. Tuz alırken iyotlu olmasına dikkat edin. İyot, ısı ve ışıktan hemen etkilendiği için, tuzu yemek piştikten sonra ilave etmelisiniz.

● Tuz için bir tavsiye daha: Mümkün olduğunca kaya tuzu kullanın. Yemeklerinizde zaten kolayca erir. Ufuk tefek işlerde kullanmak için ise kaya tuzlu suyu kullanın. Bir küçük kavanızda kaya tuzunu sıcak suda eritin. İhtiyacınız olduğunda onlar yararlanın.

● Renkli gömlekler, yıkanmadan önce iki saat sirkeli suda bırakılırsa renkleri canlı olur.

● ‘Balıkların hafızası 3 saniyeliktir’ tezi çoktan çürüdü. Onların da güçlü bir hatırlama yeteneği var. Akvaryumunuzdakileri hafife almayın. Bitkiler kadar sevgiye ilgi duyuyorlar.

● Yazın kuruttuğunuz sebzeleri, içine gazete kağıdı koyduğunuz teneke kutularda saklayın. Bu şekilde rutubet almalarını önlemiş olursunuz.

● Şimşekler çakıyor, yağmurlu bir havada bir saçak altına sığınmışsınız. Cep telefonu ile konuşmamayı tercih edin. Aktif haldeki cep telefonu yıldırım çekebilir.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:24
  1. pratik bilgi
  2. püf nokta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Süper Kupa'da fark yedi! 79-40
    1. Galatasaray Süper Kupa'da fark yedi!..
    2. Niğde'de karnına saplanan demir..
    3. Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    4. Beşiktaş'ta sakatlık şaşkınlığı!..
    5. Doğan istifa etti
    6. Gri kategorideki terörist yakalandı!
    7. Jirki Aşireti'nde kan davasında mutlu..
    8. Konsolosun konutundaki incelemeler..
    9. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hamas'a..
    10. 'Staj ve çıraklık süresi emekliliğe..
    11. Başkentte traktörle araçlara çarpan..
    12. Mermer ocağı basan 2 terörist öldürüldü
    13. Tekirdağ'da 'palalı' soygun kamerada
    14. Kocaeli’de evine gelen icra..
    15. Milli ara onlara yaradı: Güneş'in zor..
    16. 'Siber güvenlik yerli ve milli olmalı'
    17. Çeyrek altın 366 lira sevşyelerinde
    18. Gece yarısı atıştırmaları sendromunu..
    19. Feci kazada korkunç detay! Gösterge..
    20. Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...