Böreğin üzerine sürecek yumurta yoksa...

● Böreklerin kızarması için üzerine yumurta sürülür. Tamam. Ya evde yumurta kalmamışsa?! Biraz yoğurdu bir yemek kaşığı yağla karıştırıp sürün, güzel bir renk oluştuğunu göreceksiniz.

● Pastaların daha gevrek olması için, tatlı veya tuzlu fark etmez, hamurun içine bir çay kaşığı tuz atın.

● Tuzu naylon poşetinden çıkartıp, koyu renkli cam kavanozda serin bir ortamda saklayın. Tuz alırken iyotlu olmasına dikkat edin. İyot, ısı ve ışıktan hemen etkilendiği için, tuzu yemek piştikten sonra ilave etmelisiniz.

● Tuz için bir tavsiye daha: Mümkün olduğunca kaya tuzu kullanın. Yemeklerinizde zaten kolayca erir. Ufuk tefek işlerde kullanmak için ise kaya tuzlu suyu kullanın. Bir küçük kavanızda kaya tuzunu sıcak suda eritin. İhtiyacınız olduğunda onlar yararlanın.

● Renkli gömlekler, yıkanmadan önce iki saat sirkeli suda bırakılırsa renkleri canlı olur.

● ‘Balıkların hafızası 3 saniyeliktir’ tezi çoktan çürüdü. Onların da güçlü bir hatırlama yeteneği var. Akvaryumunuzdakileri hafife almayın. Bitkiler kadar sevgiye ilgi duyuyorlar.

● Yazın kuruttuğunuz sebzeleri, içine gazete kağıdı koyduğunuz teneke kutularda saklayın. Bu şekilde rutubet almalarını önlemiş olursunuz.

● Şimşekler çakıyor, yağmurlu bir havada bir saçak altına sığınmışsınız. Cep telefonu ile konuşmamayı tercih edin. Aktif haldeki cep telefonu yıldırım çekebilir.