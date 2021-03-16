Borcu yoktur yazısı nereden alınır? borcu yoktur belgesi nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait 5 hizmetin daha e-Devlet üzerinden verileceğini duyurdu. SGK'ye ait hizmetleri e-Devlet üzerinden de vermeyi sürdürdüklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: “Yeni hizmetler içerisinde 4a, 4b ve 506 Sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın bulunduğunu bildiren Selçuk, bu sayede iş yeri tescili olmayan ilgililerin e-Devlet üzerinden "borcu yoktur" ve "iş yeri kaydı yoktur" belgelerini de alabileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, en çok kullanılan 20 e-Devlet uygulaması arasında 3'ü SGK hizmeti olmak üzere 6'sının Bakanlıklarına ait olduğuna dikkati çekti.

BAĞ-KUR borcu yoktur belgesi nasıl alınır?

E-Devlet şifresini aldıktan sonra BAĞ-KUR borcu yoktur belgesini alabilmek için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantıya tıklayınız ve adımları sırası ile uygulayınız.

Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayınız.

Bu sayfada T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizi yazınız.

Sisteme giriş yap butonuna tıklayınız.

Karşınıza gelen E-Devlet sayfasının en üstünde yer alan E-Hizmetler bölümüne tıklayınız.

Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bölümünden 4A ve 4B seçeneklerini seçerken BAĞ-KUR’ dan emekli olan eczacılar ya da optikçiler “4B Borç Durumu” ya da “4B Emekli Aylık Bilgisi” seçeneklerinden birini tıklayarak 2 adet çıktı almaları gerekmektedir.

Emekli Sandığı’ ndan emekli olan eczacıların ise “4A Emekli Aylık Bilgisi” seçeneğini seçerek buradan 2 adet çıktı almaları gerekmektedir.

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