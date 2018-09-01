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Borçlu olduğu mağazanın çatısından kendini atmaya çalıştı!

Gaziantep'te işsiz Mehmet C. (43), açık hesapla bin 500 liraya tablet alıp, borcu faizle 11 bin liraya çıkan 4 katlı mağazanın çatısında intihara kalkıştı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:50
Borçlu olduğu mağazanın çatısından kendini atmaya çalıştı!

Olay, öğleden sonra Çukur Mahallesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet C., bir mağazadan açık hesapla aldığı bin 500 liralık tablet bilgisayarın borcunu ödemedi. Borcunun faizle 11 bin liraya çıktığını öğrenen evli ve 3 çocuk babası Mehmet C., alışveriş yaptığı 4 katlı mağazanın çatısına çıktı.

Atlayacağını söyleyerek etrafa bağıran Mehmet C.'nin çatıdan aşağıya taş attığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de havalı branda açtı.

Borcunu ödeyemeyeceğini söyleyen Mehmet C.'yi polis ikna edemeyince, psikolog çağrıldı. Polis ekibi tarafından getirilen psikolog Mahmut Kayagan, Mehmet C.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Psikolog Kayagan'ın konruştuğu Mehmet C., 3 saatin sonunda ikna olup intihar girişiminden vazgeçti. Çatıdan indirilen Mehmet C., polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:50
  1. İntihara kalkıştı
  2. Kendini çatıdan atmak istedi
  3. Borçlu olduğu mağazanın çatısına çıktı
  4. intihar girişimi
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