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Borçlu işletmelere istihdam teşviki

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunan işletmelere tescil ve taksit fırsatı getiren düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, borçlu işverenler de istihdam teşviklerinden yararlanabilecek.

20 Nisan 2018 Cuma 11:34
Borçlu işletmelere istihdam teşviki

Bilindiği gibi getirilen prim ve vergi teşviklerinden yararlanmak için SGK’ya borçlu olmamak gerekiyor. 36 ay taksit imkanı getiren bu karar ile borçlarını yapılandıranlar ‘borçlu’ sayılmadıkları için prim ve vergi teşviklerden de yararlanmış olacak.

Bu düzenlemeden yararlanma şartları ise şöyle belirlendi:

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar SGK borçlarını tecil ve taksitlendirebilecek.

Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak ve başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş olmak gerekiyor.

Son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular tecil ve taksitlendirme yapabilecek.

Getirilen taksitlendirme imkânı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanacak.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:34
  1. SGK

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