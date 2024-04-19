‘Bombacı Mülayim’ olarak bilinen polis tutuklandı!

Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne ait çeşitli verileri ‘BombacıMülayim01’ adlı hesaptan sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla Trabzon’da gözaltına alınan polis V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis V.K.’nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlenmişti.

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve polis olan eşine ait bilgilerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada, ‘BombacıMülayim01’ adını kullanan kişi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan V.K. tutuklandı.

Görev yaptığı Trabzon’da yakalanan ve soruşturma için Bitlis’e getirilen V.K. Bitlis Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından polis, 5 gün önce çalışma başlattı. Bitlis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımların Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis V.K. tarafından ‘BombacıMülayim01’ adıyla açılan hesaptan yapıldığını belirledi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda V.K., 3 gün önce görev yaptığı Trabzon’da yakalanarak Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alındı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis V.K.’nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlendi.

V.K.’nin ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu belirtildi. V.K.’ye Bitlis’te asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S.B. ve O.Z. de çarşamba günü gözaltına alındı.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, V.K.’nin kendisine gelen bir mesajı paylaştığını belirterek Bitlik İl Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenmiş, “Polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım” ifadelerini kullanmıştı.