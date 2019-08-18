Bomba yüklü araç patlatıldı! 3 terörist öldü Suriye'nin Kamışlı ilçesinde, ABD destekli YPG/PKK'ya ait sözde eğitim merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Failinin henüz bilinmediği saldırıda en az 3 terörist öldü.

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi, en az 3 terörist öldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın uzun süre önce silahlı eğitim merkezine dönüştürdüğü bir okulun önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Failinin henüz bilinmediği olayda en az 3 terörist öldü, birkaç terörist yaralandı. Haseke'nin Kamışlı ilçesi, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği ilk yerleşimler arasında yer alıyor. Terör örgütü ülkenin üçte birini işgal ediyor.

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