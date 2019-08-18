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Bomba yüklü araç patlatıldı! 3 terörist öldü

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde, ABD destekli YPG/PKK'ya ait sözde eğitim merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Failinin henüz bilinmediği saldırıda en az 3 terörist öldü.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:29
Bomba yüklü araç patlatıldı! 3 terörist öldü

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait silahlı eğitim merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi, en az 3 terörist öldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın uzun süre önce silahlı eğitim merkezine dönüştürdüğü bir okulun önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Failinin henüz bilinmediği olayda en az 3 terörist öldü, birkaç terörist yaralandı.

Haseke'nin Kamışlı ilçesi, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği ilk yerleşimler arasında yer alıyor.

Terör örgütü ülkenin üçte birini işgal ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:29
  1. Suriye'nin Kamışlı ilçesi
  2. YPG/PKK
  3. bomba yüklü araç
  4. infilak

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah46 dk önce
    piyon kjiralık kaatillerin ve azmettirici kaatil devletlerin de "bugüne kadar sivil bebek-çocuk-yaşlı-genç masum yerleşik insanlara rev gördüğü ve zorla demografik yapısını değiştirdiği, işgal ettiği, ilhak ettiği" topraklarda aynı terör/ölüm acısını ve korkusunu yaşaması sorunun çözülmese de acılı yürekleri soğutacak! kısasta hayat vardır

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