Bomba itiraf... Rezil dizinin final kararının gerçek yüzünü açıkladı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ahlaksızlığın her türlüsünün sergilendiği ‘Bay Yanlış’dizisi ile ilgili ‘final’ kararı alınmıştı. Dizde rol alan Serkay Tütüncü dizinin neden fişinin çekildiğini arka planını itiraf etti. Yahudi sermayeli televizyon kanalı FOX, seyirciden peş peşe yediği tokatlarda rezaletin diz boyu olduğu dizilerinin fişini teker teker çekiyor. Son olarak ‘Bay Yanlış’ adlı skandallarıyla gündeme gelen Can Yaman’ın başrol olduğu dizi için final kararı alınmıştı.