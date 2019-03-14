Bomba iddia: Kostas Mitroglou, Real Madrid'e gidiyor
Fransız So Foot dergisi İspanyolların dünya devi Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Zinedine Zidane'ın rüya 11'ini paylaştı.14 Mart 2019 Perşembe 17:56
Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın teknik direktörlük koltuğuna dönmesinin ardından sezon sonu yapılacak transferler de şimdiden merak konusu oldu. Fransız So Foot dergisinin Instagram hesabı ise Real Madrid'in olası yeni transferlerini değerlendirirken, İngiliz The Sun gazetesinin ''Real Madrid'in yeni 11'i'' görselini ufak bir değişikliğin ardından paylaştı.
Mbappe yerine Kostas Mitroglou
Fransız dergisi, Sun gazetesinin paylaştığı kadroda Kante, Eriksen, Pogba, Hazard, Neymar gibi transferleri tutarken forvette Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou'ya yer verdi.
The Sun'ın orijinal görselinde ise forvette Kylian Mbappe yer alıyordu. So Foot'un Instagram paylaşımının ardından birçok taraftar, Mitroglou tercihine gülerken bazıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
(Sporx)
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