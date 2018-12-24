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Bomba iddia! "FETO'nün toprağa gömülü milyarları var"

İsmaİl Hakkı Pekin, FETÖ’nün Türkiye’de toprağa gömülü milyarlarca dolar parası olduğunu iddia etti. Gülen’in iadesi konusunda da konuşan Pekin "Örgüt Gülen’den sonra da devam edecek. Fetullah Gülen’in altında, Gülen’in yeri için mücadele eden iki-üç isim var" dedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:57
Bomba iddia! "FETO'nün toprağa gömülü milyarları var"

Beyaz TV’de yayımlanan  7. Gün programında FETÖ’nün finans yapılanmasıyla ilgili bilgiler veren Emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Uzaydan gözüküyor"

FETÖ’nün maddi olarak çok güçlü olduğunu belirten Pekin, "Bu paraların bir kısmını yurtdışına kaçırdılar. Bir hafta önce bana gelen istihbarat bilgisi ise; FETÖ’nün Türkiye’de hâlâ parasının olduğu, hatta bu paraların bir kısmının gömülü olduğu şeklinde. Burası Kocaeli’de bir yer. Hatta arazi devlete ait. Orada bir faaliyet yok. Uzaydan da fotoğrafları çekilmiş; toprak altında bunlar farklı renklerde gözüküyor. Bana söyledikleri 2 milyar dolar tutarında bir rakam, belki daha fazla da olabilir. Başka yerlerde de gömülü paraları olduğu şeklinde bilgiler var." dedi.

"Gülen lider olarak son günlerini geçiriyor"

FETÖ’nün iadesi konusuna da değinen Pekin, "Tereddüdüm var. Ama Gülen’in kullanım ömrü bitmiştir. örgütün kullanım ömrü devam edecek. Yani örgüt Gülen’den sonra da devam edecek. Fetullah Gülen’in altında, Gülen’in yeri için mücadele eden iki - üç isim var. Gülen lider olarak son günlerini geçiriyor" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:57
  1. Kocaeli
  2. İsmail Hakkı Pekin
  3. Fetullah Gülen
  4. Fethullah Gülen
  5. FETÖ

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