Bomba iddia! "FETO'nün toprağa gömülü milyarları var"

Beyaz TV’de yayımlanan 7. Gün programında FETÖ’nün finans yapılanmasıyla ilgili bilgiler veren Emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Uzaydan gözüküyor"

FETÖ’nün maddi olarak çok güçlü olduğunu belirten Pekin, "Bu paraların bir kısmını yurtdışına kaçırdılar. Bir hafta önce bana gelen istihbarat bilgisi ise; FETÖ’nün Türkiye’de hâlâ parasının olduğu, hatta bu paraların bir kısmının gömülü olduğu şeklinde. Burası Kocaeli’de bir yer. Hatta arazi devlete ait. Orada bir faaliyet yok. Uzaydan da fotoğrafları çekilmiş; toprak altında bunlar farklı renklerde gözüküyor. Bana söyledikleri 2 milyar dolar tutarında bir rakam, belki daha fazla da olabilir. Başka yerlerde de gömülü paraları olduğu şeklinde bilgiler var." dedi.

"Gülen lider olarak son günlerini geçiriyor"

FETÖ’nün iadesi konusuna da değinen Pekin, "Tereddüdüm var. Ama Gülen’in kullanım ömrü bitmiştir. örgütün kullanım ömrü devam edecek. Yani örgüt Gülen’den sonra da devam edecek. Fetullah Gülen’in altında, Gülen’in yeri için mücadele eden iki - üç isim var. Gülen lider olarak son günlerini geçiriyor" dedi.