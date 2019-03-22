0553 313 94 23

Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray ile anlaştı

Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın ezeli rakibi Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.

22 Mart 2019 Cuma 14:19
Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray ile anlaştı

Gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan ve sağ bekte Mariano-Linnes tercihlerini gözden geçiren Fatih Terim, Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Şener Özbayraklı bombası!

2 yıldır Galatasaray’da top koşturan ve oynadığı futbolla tatminkar bir performans ortaya koyan Mariano’nun 33 yaşında olması Fatih Terim’i B planına doğru iterken, başarılı teknik adamın önümüzdeki sezon sağ beki Linnes-Şener Özbayraklı ikilisine emanet edeceği ortaya çıktı. Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şener’in Galatasaray’da oynayacağı belli olurken, milli futbolcunun alternatifi olarak yine Linnes’in düşünüldüğü öğrenildi. Ersun Yanal'ın forma şansı vermediği ve sarı lacivertli kulüple bağlarını koparan 29 yaşındaki futbolcunun lig biter bitmez sarı kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi.

Galatasaray ile sözleşmesi 2019-2020 sezonunda sona erecek olan Mariano kulüpten yıllık 2,350 bin euro kazanıyordu. Oyuncunun ülkesine dönme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Star

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:19
  1. Şener Özbayraklı
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri için belirsizliği artırıyor
    1. Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri..
    2. İtalya'nın dev kulübünden..
    3. DPÜ’lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol’a ödül
    4. Kadın çiftçilere çilek yetiştiriciliği..
    5. 3 aracın karıştığı kazada can pazarı:..
    6. Keşif gezileri kapsamında seyahat..
    7. Haydar Ali Yıldız belediye başkanı..
    8. Ak Parti Kadın kollarından finansal..
    9. Polisin suçüstü yakaladığı hırsız..
    10. Adıyaman Üniversitesinde “Gazel..
    11. AK Parti’li Dağ: "CHP, listelerini..
    12. Malatya'daki deprem
    13. Yabancı uyruklu işçi çöken otopark..
    14. ANALİZ - Nazarbayev neden istifa etti?
    15. Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı..
    16. AB’den Golan Tepeleri açıklaması:..
    17. Öğrencilerin öğle yemekleri..
    18. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    19. İP'li Belediye Başkan Adayı Kemal Emir..
    20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    21. Elazığ’da sahte sağlık raporu çetesi..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler..
    23. Aslan, “Belediye güvenilir ellerde..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan bordo berelilere..
    25. Kılıçdaroğlu: “Katar’la sözleşmeyi..
    26. 'Anne sütü aşının yerine geçmez'
    27. Hastanelerde iletişim ve tanıtım..
    28. BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in..
    29. Erdemli Belediyesi’nden okullara oyun..
    30. Deprem bölgesinde ilk cuma namazı boş..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev