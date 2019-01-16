Bomba iddia! Fenerbahçe'nin golcüsü Al Shabab'a transfer oldu

Fenerbahçe Transfer çalışmalarına devam ederken Roberto Soldado hakkında bir iddia ortaya atıldı. İspanyol golcünün, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladığı ve transferin sonuçlandığı iddia edildi.



Roberto Soldado için Arabistan'dan teklifler olduğu iddia edilmişti. Avusturya basınında yer alan habere göre Fenerbahçeli Soldado, Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladı. Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Shabab Riyad'ın Soldado'yu transfer ettiğini ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.