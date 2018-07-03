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Bomba iddia! Fenerbahçe yıldız futbolcuya 15 milyon Euro teklif etti

Ünlü gazeteci Tancredi Palmeri Fenerbahçe'nin Bas Dost için rekor bir teklifte bulunduğunu iddia etti.

03 Temmuz 2018 Salı 18:54
Bomba iddia! Fenerbahçe yıldız futbolcuya 15 milyon Euro teklif etti

F.Bahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları son hız devam ederken dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri bomba bir tweet attı. İsabetli transfer haberleriyle tanınan Palmeri, Sporting Lizbon'la yollarını ayıran ve Türk takımlarıyla ismi sık sık anılan Bas Dost'la ilgili bir iddiada bulundu. 

'F.Bahçe'den Bas Dost için 15 milyon euro'

Palmeri bu sabah saatlerinde attığı tweetinde 'F.Bahçe'den çok güzel iş. Bas Dost için 15 milyon euro' yazdı. Transferle ilgili başka bir detay vermeyen İtalyan gazeteci, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:54
  1. Fenerbahçe
  2. Bas dost
  3. Tancredi Palmeri
  4. Sporting Lizbon

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