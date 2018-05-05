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Bomba iddia! Burak Yılmaz Beşiktaş'ta!

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 01:18
Bomba iddia! Burak Yılmaz Beşiktaş'ta!

Bu sezon Beşiktaş forvet hattında bir türlü istediğini bulamadı. Bunu üzerine başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu harekete geçti.

Gündeme uzun süredir gelen isim ise Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'dı. Tecrübeli futbolcu ile konuşan yöneticiler oyuncu ile her konuda anlaştı.

Eğer Burak Yılmaz, Trabzonspor ile olan sözleşmesini halledebilir ve bonservisini çözebilirse kendisini yeniden Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.

32 yaşındaki golcü futbolcu 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Sisyah Beyazlı kulüp için gün saydığı öğrenildi. Transferde en etkili ismin Şenol Güneş olduğu da gelen bilgiler arasında.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 01:18
  1. Burak Yılmaz
  2. Beşiktaş
  3. Trabzonspor

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