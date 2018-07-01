Bomba iddia! Bojan Krkic'e Süper Lig'den kanca

UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Akhisarspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. DHA'nın haberine göre, teknik direktör Safet Susic'le resmi sözleşme imzalayan Akhisarspor'da Krkic'in ismi gündeme geldi.

AKHİSAR'IN AVRUPA LİGİ KOZU KRKİC

Kariyerine başladığı Barcelona'yla 3 İspanya Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazanan 27 yaşındaki İspanyol forvet, Roma, Milan, Ajax gibi kulüplerde oynadıktan sonra son sezonu Stoke City'nin futbolcusu olarak Deportivo Alaves'te kiralık geçirdi.

Hücum hattında görev yapan Muğdat, Olcan, Soner, Serginho gibi isimleri kaybeden; Henrique, Hora ve Bokila'dan ise kulüp bulmalarını isteyen yeşil-siyahlılar, transferde önceliği ileri verdi. Bir dönem bonservisine 13 milyon euro ödenen, Messi'yle kıyaslanan Krkic için menajerler aracılığıyla teklif yapıldı.

İlk kez katılacağı Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen Akhisarspor, Krkic'i önümüzdeki günlerde kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.