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Bomba iddia! Beşiktaş'ın yıldızına Bursaspor'dan kanca

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Beşiktaş'ın yıldızı Vagner Love ile yakından ilgileniyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:59
Bomba iddia! Beşiktaş'ın yıldızına Bursaspor'dan kanca

Edinilen bilgilere göre, yeni sezonda güçlü bir kadroyla mücadele vermek isteyen yeşil-beyazlılarda teknik heyet, yönetim kurulu ve oyuncu izleme ekibi transfer çalışmalarını ortak yürütüyor.

Trabzonspor'dan Olcay Şahan'ı kadrosuna katmak isteyen ancak oyuncunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçme aşamasına gelen Bursaspor'da, Kosta Rika Milli Takımı'nın kaptanı Bryan Ruiz, Uruguaylı golcü Abel Hernandez ve Beşiktaş'tan Vagner Love isimleri ön plana çıktı.

Yeşil-beyazlı yöneticilerin, Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile sözleşmesi sona eren Bryan Ruiz'in menajeriyle yaptıkları görüşmede transfer teklifini ilettikleri belirtildi.

KİRALIK YA DA SATIŞ OPSİYONLU

Bryan Ruiz'in menajerinin, oyuncunun Rusya'da devam eden Dünya Kupası'ndan yeni döndüğü için süre istediğini söylediği kaydedildi.

Bursasporlu yöneticilerin, geçen sezon İngiltere'nin Hull City takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Uruguaylı golcü Abel Hernandez'in yanı sıra Beşiktaş'tan Vagner Love ile ilgili de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Abel Hernandez'e de tekliflerini sunan yeşil-beyazlıların, Vagner Love'ı kiralık ya da satış opsiyonlu olarak kadroya dahil etmek için girişimde bulunduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 16:59
  1. Vagner Love
  2. Beşiktaş
  3. Bursaspor
  4. Abel Hernandez
  5. Olcay Şahan
  6. Trabzonspor
  7. Bryan Ruiz

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