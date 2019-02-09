Bomba iddia: Anlaşma sağlandı! Şenol Güneş Milli Takım'da Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in A Milli Takım için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Beşiktaş'la yolları ayrılması beklenen Şenol Güneş için flaş bir iddia kulislerde dolanmaya başladı. Şenol Güneş'in TFF ile A Milli Takım Teknik Direktörlüğü konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. Yıldırım Demirören'in Şenol Güneş'e sezon sonuna kadar iki takımı birden çalıştırmayı teklif ettiği öğrenildi. Şenol Güneş bu konuyla alakalı kararsız. Beşiktaş, Şenol Güneş'le yollar ayrıldıktan sonra Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'la gelecek sezon için anlaşmaya vardı.

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