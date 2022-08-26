Bomba ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan 2007 yılında evlendiği akademisyen Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı. Medya dünyasında bomba ayrılık! Sabah yazarı Hilal Kaplan eşi Süheyb Öğüt'den boşandı!
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile 2007'de evlendiği Akademisyen Süheyb Öğüt’ün anlaşmalı bir şekilde Temmuz ayında tek celsede boşandıkları öğrenildi.
Anlaşmalı ayrıldılar
Medyaradar'ın aktardığı; Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile akademisyen Süheyb Öğüt’ün Temmuz ayında Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşma sonucunda sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Kaplan ya da Öğüt’ün konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.
İki çocukları var
15 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları bulunuyor. Hilal Kaplan'ın eşinden herhangi bir nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.
Hilal Kaplan nereli? Hilal Kaplan nerede doğdu?
Hilâl Kaplan Öğüt (d. 15 Ağustos 1982, İstanbul), Türk gazeteci. TRT Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta ve Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.
Meslek: Gazeteci
Doğum: 15 Ağustos 1982 (40 yaşında) İstanbul
Mezun olduğu okul(lar): İstanbul Bilgi Üniversitesi.