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Bomba açıklama: Samet Aybaba ağlamaklı oldu

Medipol Başakşehir ile son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın hedefi oldu. Çakar, "Samet Aybaba ağlamaklı oldu" ifadelerini kullandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:47
Bomba açıklama: Samet Aybaba ağlamaklı oldu

Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un karşı karşıya geldiği ve 1-1 ile sonuçlanan müsabaka sonrası yorumcu Ahmet Çakar'ın attığı twit gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Başakşehir Sivasspor karşılaşması sonrası attığı twit ile yine olay oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ruh haline dair yorumlarda bulundu.

"40 YILLIK HAYATIMDA BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM"

Çakar, attığı tweet'te ''Başakşehir stadında 40 yıllık futbol hayatımda görmediğim bir şeyi gördüm. Sivas son saniyede golü attı ama hocası Samet Aybaba'nın suratı ağlamaklı oldu.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:47
  1. Samet Aybaba
  2. Ahmet Çakar
  3. Başakşehir
  4. Sivasspor
  5. Futbol
  6. Sivas
  7. HABERLER

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