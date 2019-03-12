Boluspor play-off iddiasını sürdürmek istiyor





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Sonuç kötü olsa da ileriye umutla bakmak istiyoruz. Önümüzde 9 maçımız daha var. Biten hiçbir şey yok." dedi.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde AA muhabirine açıklamada bulunan Orhan Kaynak, son haftalarda kaybedilen karşılaşmalar nedeniyle ilk 2 ve play-off şanslarının azaldığını ancak kazandıkları zaman yine yarışın içinde olacaklarını söyledi.

Bazı oyuncuların yaşadığı sakatlıklara rağmen takım bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını aktaran Kaynak, "Her şeye rağmen iyi antrenman yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta Giresunspor maçına baktığınız zaman, müsabakanın büyük bölümünü 10 kişi oynadık. Buna rağmen iyi mücadele edip ayakta kalan takım olduk." şeklinde konuştu.

Müsabakalardaki hatalarını görme fırsatı yakaladıklarını da anlatan Kaynak, "İyi olacağımızı ve iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Sonuç kötü olsa da ileriye umutla bakmak istiyoruz. Önümüzde 9 maçımız daha var. Biten hiçbir şey yok. Umut taşımak zorundayız. Oyunculara da umut aşılamak zorundayız. Bu manada ayakta kalmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak, Boluspor'un son 2 sezondur play-off oynayan önemli bir takım olduğuna vurgulayarak, oyuncularına inandığını dile getirdi.

Bu inancı sahaya yansıttıkları zaman her takım karşısında kazanabilecek durumda olduklarını belirten Kaynak, "Balıkesirspor Baltok maçından sonra milli takım arasını da iyi değerlendireceğiz. Milli takım arasından sonra üzerimizde bulunan takımların 6'sıyla maç yapacağız. Hepsi final havasında geçecek. Orada bir seri yaptığımız takdirde yine play-off hattı içinde olabiliriz." açıklamasında bulundu.





- Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları





Kırmızı beyazlı ekip, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Balıkesirspor Baltok'u konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana salonda kuvvet idmanıyla başlayan oyuncular, ardından sahada ayak tenisi oynayıp, 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, tam sahada gol vuruşu ve dar alan oyunu ile tamamlandı.



