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Boluspor-Galatasaray maçının ertelenmesi

- Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı:"Salı günü deplasmanda oynamamız gereken maçı Bolu'da yapabiliriz. Kesin değil ama böyle bir düşünce var"

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:47
Boluspor-Galatasaray maçının ertelenmesi


BOLU (AA) - Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Galatasaray'la yapmaları planlanan ancak yoğun kar yağışından dolayı ertelenen maçın gelecek hafta salı günü oynanabileceğini söyledi.

Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ertelenen maçın normal şartlarda bugün oynanması gerektiğini ifade ederek, "Bugün de buzlanma olacağı için Galatasaray Kulübü ile konuştuk. Federasyon da bunu teyit etti. Salı günü deplasmanda oynamamız gereken maçı Bolu'da yapabiliriz. Kesin değil ama böyle bir düşünce var. Federasyon bugün yarın bir karar verir. Tekrar Galatasaray'ı Bolu'da misafir edeceğiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibi Bolu'da iki gün misafir ettiklerini hatırlatan Çarıkcı, "Kupadaki güzel kura sonucunda, Galatasaray gibi önemli bir takım rakibimiz oldu. Dün maçı sahamızda oynayacaktık. Olumsuz kava koşulları nedeniyle zor anlar yaşandı. Maçın oynanacağı sahada çalışma yapmamıza rağmen kar yağışı sahanın temizlenmesine izin vermedi. Bundan dolayı maç, federasyondan tarafından ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:47
  1. Boluspor
  2. Galatasaray
  3. Necip Carıkcı

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