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Boluspor 3 puan peşinde

Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekip, sahasında İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor- Teknik direktör Orhan Kaynak" İstanbulspor maçı bir başlangıç olur inşallah"

26 Şubat 2019 Salı 13:50
Boluspor 3 puan peşinde


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Boluspor, 24. haftada konuk edeceği İstanbulspor karşısında galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

Ligde sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 9 haftayı 7 galibiyet, 2 beraberlikle geride bırakan, daha sonra düşüşe geçerek puan kayıpları yaşayan Boluspor'da, İstanbulspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenman öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan teknik direktör Orhan Kaynak, takımın sıkıntılı dönem geçirdiğini, bunu atlatmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak, teknik ve taktik anlamda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Fiziksel olarak sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Alınan yenilgiler takımı daha çok demoralize ediyor. Bunun üstesinden gelecek kapasitede oyuncularımız var. Biz bir camiayız. Takım olarak hareket etmek zorundayız. Bunu başaracağız. Buna inanıyorum. Oyuncu arkadaşlarımıza güveniyoruz." diye konuştu.

Kaynak, 24. haftada yapacakları maça ilişkin, "Taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanacağız inşallah. İstanbulspor maçı bir başlangıç olur inşallah." ifadesini kullandı.

Ligin 23. haftasını 32 puan ve averajla 9. sırada geçen kırmızı-beyazlı ekip, 3 Mart'ta Bolu Atatürk Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:50
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