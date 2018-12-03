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Boluspor, 3 maçta en az 7 puan peşinde

- Kulüp başkanı Necip Çarıkçı:"Devre arasına girmeden, kalan 3 maçta en az 7 puan almamız gerekiyor"

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:55
Boluspor, 3 maçta en az 7 puan peşinde


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un başkanı Necip Çarıkçı, ilk yarıda kalan 3 maçlarından en az 7 puan çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 müsabakalarında beklemedikleri sonuçlar aldıklarını, bu nedenle ligde dördüncü sıraya gerilediklerini belirtti.

İlk yarının bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Çarıkçı, "Devre arasına girmeden, kalan 3 maçta en az 7 puan almamız gerekiyor. Bunun için de bu hafta teknik heyetle görüşeceğiz. Alacağımız puanlarla ikinci devreye avantajlı girmek istiyoruz. Geçen sezon devreye girmeden önce 26 puanımız vardı. Bu sezon 33 puanı geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çarıkçı, 9 Aralık'ta deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçını kazanarak, kötü gidişe dur demek istediklerini kaydetti.

Takımın kötü oynamadığına işaret eden Çarıkçı, "Adana Demirspor karşısında kötü oyun sergilemedik. Maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdik ama bireysel hatalar nedeniyle kaybettik. Kaybedilen maçlardan teknik heyet ders çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:55
  1. Altınordu
  2. Bolu
  3. Eskişehirspor
  4. Hatayspor
  5. Necip Çarıkcı
  6. Spor Toto 1. Lig

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