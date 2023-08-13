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Gündem Bolu'daki yangın kontrol altına alındı!
Gündem

Bolu'daki yangın kontrol altına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-08-13 18:03:00 -
Bolu'daki yangın kontrol altına alındı!

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde 2 ev, 3 samanlık ve 1 ardiyenin kullanılamaz hale geldiği yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan, yangın bölgesinde incelemede bulundu. Orhan, hasar tespiti için ekiplerin yanan alana yönlendirildiğini söyledi.

Seferber olan ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken bölgeye gelen Kıbrıscık Kaymakam Vekili ve Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan, yangında can kaybının olmadığını aktardı.

Orhan, bölgedeki son durumu şöyle anlattı:

Belen Köyün'de 14:00 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Sebebi henüz tam olarak bilinmemektedir. Şu anda 1 metruk bina, 1 yazlık ev, 3 samanlık, 1 ardiye, 1 samanlık yanmış durumda. Yangın kontrol altında ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Can kaybımız yoktur. Diğer kayıplar için zarar tespit ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi. Hepimize geçmiş olsun.

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