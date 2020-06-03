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Aktüel

Bolu'da seyir halindeki limon yüklü tırda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:27:54 -
Bolu'da seyir halindeki limon yüklü tırda yangın çıktı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki limon yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul istikametine seyreden Nasih A. idaresindeki 27 TL 252 plakalı tırın dorse kısmında Çaydurt mevkisinde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yolun sağ şeridine çekerek Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekiplerin kontrol altına aldığı yangın, tırın dorsesinde hasara neden oldu.

Yangın nedeniyle dorsedeki limon kasalarının bir kısmı yola döküldü.

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