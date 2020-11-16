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Aktüel Bolu'da polis ekipleri sigara içen ve maske takmayanlara ceza uyguladı
Aktüel

Bolu'da polis ekipleri sigara içen ve maske takmayanlara ceza uyguladı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:17:26 -
Bolu'da polis ekipleri sigara içen ve maske takmayanlara ceza uyguladı

BOLU (AA) - Bolu'da, kentin en işlek cadde ve meydanlarında denetim yapan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içen ve maske takmayan kişilere idari para cezası kesti.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi ile Hükümet ve Anıtpark meydanlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sigara içenlere yönelik denetim yaptı.

Sabit noktaların yanı sıra yaya olarak da denetim yapan ekipler, maske takmayan ve sigara içenlere 900 lira idari para cezası uyguladı.

Sigara içtiği esnada polis ekiplerini gördükten sonra elindeki sigarayı söndüren ve uzaklaşmaya çalışan bir kişi, yaktığı sigarayı söndürmek üzere olduğunu söyledi.

Maske takmadıkları ve sigara içtikleri için idari para cezası yazılanlar zaman zaman kendisine ceza yazan ekiplerle tartıştı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.


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