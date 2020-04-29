  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu’da, öğretmenler, polisler için yüz siperliği üretti

Bolu’da, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından polis ekiplerinin kullanması için hazırlanan bin adet yüz siperliği, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’a teslim edildi.

2020-04-29 12:37:38 -
Bolu’da, öğretmenler, polisler için yüz siperliği üretti

Bolu’da, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından polis ekiplerinin kullanması için hazırlanan bin adet yüz siperliği, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’a teslim edildi.


Korona virüs ile mücadeleye destek verme amacıyla Bolu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri yüz siperliği ve maske üretimine başladı. Korona virüs salgınında sürekli olarak dışarıda olan polis ekipleri için bin adet yüz siperliği üreten öğretmenler, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ı ziyaret ederek ürettikleri yüz siperliklerini teslim etti.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ Korona virüs ile mücadele kapsamında emniyet güçlerimizin kullanımı için Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz tarafından hazırlanan 1000 adet siperliğin teslimatı yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı